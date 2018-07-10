Девушка доела мороженое за собакой и спровоцировала спор в сети

В сети набирает популярность ролик, героиня которого разделила свой десерт с собакой. Видео опубликовано на странице @browncardigan в Instagram.

First date with a chick and she does this with her dog, wdyd? #bail #fknlegit #imout #fuckinghell #firstlicktoo 📲 @wandering_tobias Фото опубликовано @browncardigan

На записи видно, что девушка сидела на траве вместе со своим парнем и таксой. Хозяйка протянула рожок своему псу с предложением попробовать лакомство. Питомец несколько секунд усердно облизывал десерт, после чего героиня ролика продолжила его доедать.

«Первое свидание с девушкой, а она вытворяет такое со своей собакой», — говорится в описании к посту.

За день ролик набрал около 80 тысяч просмотров и сотни комментариев. Зрители разделились на два лагеря. Некоторые считали, что есть мороженое после домашнего животного — не лучшая идея. «Я люблю собак, но это перебор», — написал один из пользователей.

Другие же отметили, что не видят ничего плохого в поступке. «Вам всем нужно научиться делиться», — написал друго любитель животных.

Ранее пользователи сети позавидовали собакам Кайли Дженнер, для которых хозяйка построила шикарный особняк.

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