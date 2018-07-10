Фото вызволившего детей из пещеры уставшего спасателя-«супергероя» восхитило мир

Пользователи портала Reddit восхитились смелостью таиландских спасателей, которые освободили застрявшую в пещере детскую футбольную команду «Дикий вепрь» вместе с тренером. Посетители сайта превратили фото с уставшим спасателем, взявшим минутный перерыв, в символ самоотверженности.

«Супергерои в реальной жизни. Во время операции один из спасателей сделал перерыв. Рад узнать, что все мальчики и тренер были успешно спасены», — подписал снимок автор поста на Reddit.

Фотография собрала сотни комментариев. Пользователи делились переживаниями о судьбе детей, на момент публикации снимка еще находившихся в пещере. «Невероятно видеть, как некоторые люди готовы самоотверженно помогать другим. испытываю уважение ко всем этим людям, причастным к спасению мальчиков. Я не могу представить, как долго он чувствовал себя в ловушке в темной пещере», — беспокоится юзер с ником Leksam.

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Пользователи выразили восторг по поводу храбрости и слаженности спасательной бригады. «Черт возьми. Хорошая работа спасательной команды. Все герои», — констатирует Master_Nincompoop.

Спасателям признавались в любви и желали благословения. Некоторые высказывали мнение, что их героизм должен быть отражен в фильме, который обязательно должна снять Paramount. «Одним из спасателей будет Скарлетт Йоханссон, которая будет испытывать к тренеру любовный интерес», — придумал любовную линию для потенциального фильма пользователь LiterallyPutin.

Посетители Reddit, обычно настроенные саркастично, сошлись во мнении, что счастливая развязка в истории с застрявшими в затопленной пещере Тхам Луанг детьми — одна из немногих хороших новостей за последнее время.

12 школьников от 11 до 16 лет и их футбольный тренер зашли в пещеру на севере Таиланда 23 июня. Тогда там было сухо. Однако вскоре после того, как они оказались внутри, пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Группа была вынуждена уходить вглубь пещеры, чтобы спастись от воды, и в результате пробралась на четыре километра от входа. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. Первоначально появлялась информация, что детям и тренеру придется просидеть в западне до сентября или октября этого года — до окончания сезона дождей.

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