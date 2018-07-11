Пенсионную реформу захотели снабдить гарантиями

«Единая Россия» обсудит законопроект о повышении пенсионного возраста с премьер-министром России и руководителем партии Дмитрием Медведевым. Во время встречи не будет идти речь о параметрах пенсионной реформы, но могут быть обещаны дополнительные социальные гарантии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате правительства.

Отмечается, что, по словам собеседника издания, предложения о встрече действительно поступали, но принял их премьер-министр или нет, не уточняется.

Депутат внутрифракционной группы Николай Панков рассказал, что депутаты могут обсудить меры по преодолению безработицы среди людей предпенсионного возраста и возможность создания «аналога "московского долголетия"» — программ по повышению конкурентоспособности пенсионеров на рынке труда.

Ранее сообщалось, что власти большинства регионов России поддержали пенсионную реформу.

16 июня кабинет министров внес на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Планируется, что документ будет рассмотрен до конца июля в первом чтении.

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