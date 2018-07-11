Шойгу вспомнил о своем крещении и признал конфликт России и Украины невозможным

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью итальянской газете Il Giornale заявил о невозможности прямого столкновения с Украиной.

Шойгу отметил, что Россия и Украина вместе пережили множество тяжелых испытаний, в том числе Вторую мировую войну (так в оригинале — прим. «Ленты.ру»). Министр рассказал, что родственники его матери жили на Украине, а его самого крестили в церкви в украинском Стаханове.

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«Я убежден, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места взаимной конфронтации и вражде», — заявил министр.

По словам главы военного ведомства, конфликт на Украине может разрешиться только после безусловного выполнения Киевом минских соглашений, но тот пока уклоняется от этого под разными предлогами и высказывает различные необоснованные обвинения в адрес России.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к боевым действиям в регионе. Москва постоянно указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

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