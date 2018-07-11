Смерч припечатал молодого украинца к асфальту

В Одесской области смерч поднял в воздух 14-летнего подростка, в результате падения юноша получил травмы. Видео на своей странице в Facebook публикует «Думская ТВ».

На кадрах видно, как в воздух поднимается палатка, вслед за ней летит мальчик. Смерч продержал подростка несколько секунд, после чего юноша рухнул на землю лицом вниз.

«Ребенка подняло в воздух порывом ветра, а затем отбросило на землю. От удара он потерял сознание. Больше всего пострадали живот и челюсть. Сейчас подросток находится в районной больнице, и ему требуется дорогостоящее лечение», — говорится в материале «Вечернего Измаила».

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