Подстрелившему человека во время танца агенту ФБР разрешили носить оружие

Агенту Федерального бюро расследований (ФБР), который случайно подстрелил человека во время танца, разрешили и дальше носить с собой оружие как при исполнении, так и вне службы. Об этом сообщает ABC News.

Как отмечается, суд в Денвере вынес такое решение по просьбе агента, 29-летнего Чейза Бишопа (Chase Bishop). Оно обосновано тем, что по правилам ФБР сотрудники должны всегда иметь при себе оружие.

Мужчина обвиняется в нападении второй степени. Сообщается, что ему предложили сделку с властями, однако ее подробности неизвестны. Бишоп находится на свободе после внесения залога в тысячу долларов.

Инцидент произошел 2 июня. Агент танцевал в одном из денверских клубов, а когда сделал сальто, пистолет выпал. Случайный выстрел произошел, когда мужчина поднимал оружие. Пострадавший получил легкое ранение, его жизни ничто не угрожает.

После произошедшего сообщалось, что подстреленный американец получит пожизненное право на бесплатную выпивку в ночном клубе, где это случилось.

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