Российская актриса уснула с сигаретой и получила ожоги 50 процентов тела

Российская актриса Марианна Рубинчик получила ожоги 51 процента тела, уснув с непогашенной сигаретой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Это произошло на даче артистки в Ленинском районе Московской области. Другие подробности не сообщаются.

Рубинчик — дочь кинорежиссера Валерия Рубинчика и киноактрисы Валентины Шендриковой. Снялась в таких картинах как

«Нанкинский пейзаж», «Кино про кино», сериалах «Час Волкова-3» и Час Волкова-4.

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