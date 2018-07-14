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Механику аттракциона в Челябинске оторвало ногу

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Смотритель аттракциона «Дикий поезд» в одном из парков Челябинска умер в больнице. Механик потерял ногу при попытке починить машину, травма оказалась несовместимой с жизнью. Об этом в субботу, 14 июля, сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел днем в субботу. Мужчина решил проверить механизм аттракциона, но коллега-оператор не дождалась, пока он вернется, посадила в поезд людей и запустила его. Вагон отрезал механику конечность.

Пострадавшего сразу отвезли в клинику, но врачам не удалось ничего сделать.

Областное следственное управление СКР взялось за проверку обстоятельств случившегося, передает ТАСС. Аттракцион закрыли.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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