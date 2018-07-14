Умер фигурант дела «Кировлеса» Петр Офицеров

Предприниматель Петр Офицеров, осужденный по делу «Кировлеса», скончался в Москве. Об этом его адвокат Светлана Давыдова сообщила в субботу, 14 июля, в Facebook.

«13 июля 2018 года ушел из жизни Петр Офицеров. О дате, времени, месте прощания семья Петра информирует всех сочувствующих позже», — написала юрист.

Причина смерти не уточняется. Журналист Евгения Альбац рассказала РБК, что бизнесмен мог умереть от инсульта.

По версии следствия, в 2009 году директор «Вятской Лесной компании» Офицеров вступил в преступный сговор с оппозиционером Алексеем Навальным, который тогда занимал пост советника губернатора Кировской области, и гендиректором компании «Кировлес» Вячеславом Опалевым. Утверждалось, что они похитили более 10 тысяч кубометров продукции «Кировлеса», что обошлось областному бюджету более чем в 16 миллионов рублей.

Офицеров получил условно четыре года, но в 2016 году приговор отменили по решению Верховного суда после постановления ЕСПЧ. В феврале 2017-го состоялось повторное слушание, в ходе которого Офицерову снова дали четыре года условно.

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