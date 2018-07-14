Стала известна причина смерти осужденного по «делу Кировлеса» Петра Офицерова

Предприниматель Петр Офицеров, ранее осужденный по резонансному «делу Кировлеса», умер в результате эпилептического удара. Подозрений на насильственную смерть у врачей нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в московской больнице имени Юдина.

По его словам, Офицеров был госпитализирован в больницу 8 июля после тяжелого эпилептического удара. В стационаре его обследовали, с ним проводились реанимационные мероприятия, но его жизнь врачам спасти не удалось. Он скончался 13 июля.

О смерти Офицерова сообщила его адвокат Светлана Давыдова. Она отказалась назвать причину произошедшего.

По версии следствия, в 2009 году Офицеров, будучи директором «Вятской лесной компании», вступил в преступный сговор с оппозиционером Алексеем Навальным, занимавшем тогда пост советника губернатора Кировской области, и гендиректором компании «Кировлес» Вячеславом Опалевым, чтобы похитить более 10 тысяч кубометров продукции «Кировлеса» на сумму 16 миллионов рублей. Офицеров получил условно четыре года. В 2016 году приговор отменили по решению Верховного суда после постановления ЕСПЧ, однако феврале 2017-го состоялось повторное слушание, в ходе которого Офицерову снова дали четыре года условно.

У предпринимателя остались шестеро детей, младшему из которых два года.

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