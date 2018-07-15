Обрушение моста в Чите попало на видео

Автомобильный мост рухнул в реку в Чите. Один из очевидцев выложил видеозапись произошедшего на YouTube. В результате случившегося никто не пострадал, сообщает Zab.ru — городские власти заблаговременно закрыли движение по мосту, так как опоры сооружения начало подмывать. Перед ним выставили экипажи ДПС, заградительные блоки и предупреждающие знаки.

Восстанавливать ли мост, решат позже, после спада воды. Конструкцию обследует специальная комиссия.

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