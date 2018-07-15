Девушка погибла во время обучения технике безопасности в Индии

ВНИМАНИЕ! В РОЛИКЕ ПОКАЗАН МОМЕНТ ГИБЕЛИ ЧЕЛОВЕКА

Студентка одного из колледжей Индии погибла во время курса оказания первой помощи и поведения в чрезвычайных ситуациях. 19-летняя девушка должна была спрыгнуть с балкона на натянутый сокурсниками брезент, но ударилась головой о перила и скончалась, не доехав до больницы. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как она сидит на балконе третьего этажа, не решаясь соскочить вниз, а тренер резко толкает ее в спину. Как пишет RT, позже выяснилось, что педагог, якобы связанный с Национальным управлением по борьбе со стихийными бедствиями, оказался самозванцем. С 2011 года он провел почти полторы тысячи подобных занятий в разных учебных заведениях. Мужчину заключили под стражу до конца июля. Проводится расследование.

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