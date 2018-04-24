Россиянка умерла во время пластической операции

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после смерти россиянки, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, 32-летняя женщина скончалась на операционном столе во время проведения пластической операции в частной клинике в Чапаевском переулке на севере Москвы.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках уголовного дела будут допрошены руководители и медицинский персонал клиники.

В июне прошлого года во время пластической операции в московской клинике умерла 17-летняя девушка из детдома. Она родилась с синдромом Гольденхара (редкая врожденная патология, затрагивающая развитие органов одной половины лица). Девушку пригласили на телевизионное шоу «Пусть говорят», где ей вызвался помочь хирург из Москвы.

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