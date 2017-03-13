Пациентка умерла после пластической операции в московской клинике

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 48-летней пациентки после пластической операции, проведенной в столичной клинике на улице Ольховская. Об этом говорится в сообщении столичного управления СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 13 марта.

У 48-летней женщины 11 марта, на следующий день после проведения пластической операции, ухудшилось состояние здоровья. Ее незамедлительно перевели в реанимационное отделение клиники. Несмотря на оказанную помощь, пациентка скончалась. По предварительным данным, смерть наступила в связи с нарушением работы сердечно-сосудистой системы.

В ходе доследственной проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

27 февраля Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении главного врача клиники в Грозном после того, как в результате пластической операции пациентка потеряла много крови и была госпитализирована в другую чеченскую больницу в тяжелом состоянии. Медицинские услуги женщине предоставило медучреждение «Здоровое поколение» стоимостью 148 тысяч рублей.