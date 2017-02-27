Неудачная пластическая операция в Чечне стала основанием для уголовного дела

Главный врач клиники в Грозном стал фигурантом уголовного дела после того, как в результате пластической операции пациентка потеряла много крови и была госпитализирована в другую чеченскую больницу в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Медицинские услуги женщине предоставила клиника «Здоровое поколение», законность их проверила прокуратура Чечни. «В Клинике ("Здоровое поколение" — прим. «Ленты.ру») проведена пластическая хирургическая операция жительнице республики стоимостью 148 000 рублей, после чего пациентке стало плохо и в крайне тяжелом состоянии, с большой потерей крови, она доставлена в больницу, врачи которой спасли ей жизнь», — установило ведомство, сообщение которого приводится на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что пациентка не получила надлежащего послеоперационного наблюдения. В результате этого развилось осложнение, выраженное в сильной кровопотере и геморрагическом шоке третьей степени, что квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Следователи возбудили дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). По ней главврачу грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести лет.