Героиня шоу «Пусть говорят» умерла во время пластической операции в Москве

В Москве во время проведения пластической операции по устранению последствий внутриутробной травмы лица скончалась 17-летняя девушка. Об этом в четверг, 15 июня, сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета России (СКР).

«Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — отмечено в тексте. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ). Операция, по данным СКР, проводилась во вторник, 13 июня, в частной клинике на Мичуринском проспекте.

По данным РЕН ТВ, погибшая — Екатерина Б. из Ростовской области, родилась с синдромом Голденхара и выросла в детдоме. Девушка была героиней телевизионного шоу «Пусть говорят», где ей вызвался помочь пластический хирург из Москвы.

В настоящее время в клинике проходят обыски, изымаются предметы, имеющие значение для расследования, передает телеканал «360».

11 марта после пластической операции скончалась 48-летняя пациентка столичной клиники на улице Ольховская. Предположительно, причиной смерти стало нарушение в работе сердечно-сосудистой системы. Для выяснения обстоятельств происшедшего была назначена доследственная проверка.

