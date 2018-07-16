Африканцев выдворят из России за попытку сбежать в Европу

Нескольких иностранцев, преимущественно граждан африканских стран, выдворят из России за попытки нелегально пробраться в Европу во время чемпионата мира по футболу. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщил «Интерфакс» первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.

«Были случаи, когда пытались перейти границу. Нарушили и будут выдворены за пределы РФ. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с посольствами», — отметил Горовой.

По данным СМИ, за период проведения чемпионата только в Ленинградской области были задержаны 24 иностранца, пытавшихся незаконно выехать в западные страны в поисках лучшей жизни. Среди них были граждане Туниса, Судана, Эритреи, Сенегала, Марокко, пятеро граждан Ганы и четыре нигерийца. Также на границе были задержаны уроженцы Ирака и Ирана.

Большинство попыток нарушения пограничного режима зафиксировано в Выборгском и Кингисеппском районах области. 14 иностранцев имели при себе паспорт болельщика ЧМ-2018. В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы, после чего вынесены решения об их депортации.

29 июня стало известно, что сотрудники ФСБ задержали четверых африканцев, пытавшихся нелегально пересечь границу России и Норвегии. Среди задержанных были трое граждан Сомали и одна гражданка Республики Джибути.

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