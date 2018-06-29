ФСБ задержала африканцев за попытку сбежать из России в Норвегию

Сотрудники ФСБ задержали четверых африканцев, пытавшихся нелегально пересечь границу России и Норвегии. Об этом в пятницу, 29 июня, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Мурманской области.

Как говорится в сообщении, африканцы перерезали колючую проволоку на заборе в Печенгском районе и незаконно проникли на территорию пограничного режима с Норвегией. Там их заметили сотрудники спецслужб.

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ («Покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Они арестованы.

Отмечается, что среди задержанных — трое граждан Сомали и одна гражданка Республики Джибути. Один из них — несовершеннолетний.

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