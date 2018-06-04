Украинцев без загранпаспорта перестали выпускать из России

В московском аэропорту Внуково граждане Украины не могут пересечь государственную границу по национальному паспорту. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщила интернет-газета «Страна.ua». Российские надзорные ведомства начали проверку после сообщений СМИ.

Гражданку Украины, приехавшую в Россию через Минск по национальному (общегражданскому) паспорту, пограничный контроль ФСБ не допустил на рейс в Минск. Пограничники мотивировали свое решение отсутствием заграничного паспорта, якобы необходимого для пересечения государственной границы. Днем позже и с тем же документом женщина беспрепятственно пересекла границу на поезде. Никаких проблем с погранконтролем у нее не возникло.

По данным издания, ежедневно во Внуково с рейсов снимают до 10 граждан Украины, причем именно из-за отсутствия заграничного паспорта.

Как рассказал «Ленте.ру» высокопоставленный источник в Генеральной прокуратуре России, в соответствии с международными договорами граждане Украины и России могут пересекать границы этих стран без виз и пользоваться национальными паспортами.

«При этом маршрут поездки формально роли не играет, так как договоры касаются именно граждан двух стран, а не путей их перемещения, — рассказал сотрудник Генпрокуратуры. — Однако сложности в отношениях между странами вносят определенные коррективы. Так, с 2014 года погранслужба Украины требует от россиян именно загранпаспорт при пересечении границы. В свою очередь, Россия на популярном с 2014 года транзитном маршруте через Минск (государство, у которого безвизовый режим с обеими странами) установила пограничный переход. Так наша страна отреагировала на установленный Белоруссией с 2017 года безвизовый режим с 80 государствами».

Собеседник «Ленты.ру» отдельно подчеркнул, что в 2014 году Украина ввела требования по загранпаспортам в одностороннем порядке. При этом российские пограничники до сих пор принимали украинские общегражданские паспорта.

По словам источника, после публикаций в СМИ началась проверка законности действий погранслужбы в аэропорту Внуково. Не исключено, что по ее результатам действия пограничников будут признаны правомочными, а такая практика будет распространена на все погранпереходы.

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