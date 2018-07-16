В Великобритании спустя 30 лет посадили учителя-насильника

Бывший учитель школы-интерната Chris’s Hospital в британском графстве Уэст-Сассекс приговорен к 17 годам заключения за сексуальное преступление, совершенное около 30 лет назад. Об этом сообщает West Sussex County Times.

68-летнего Джеймса Хазбанда осудили на 12,5 лет за изнасилование в 1990 году 14-летней ученицы и еще на четыре с половиной года за пять случаев сексуального домогательства.

Как передает New York Post, перед изнасилованием мужчина говорил своей жертве что прошел процедуру вазектомии и не может иметь детей.

Хазбанд преподавал в школе историю, и, как стало известно суду, выбрал жертву так как она была «очень воспитанной и уязвимой». Впоследствии у пострадавшей развилась анорексия, склонность к суициду и саморазрушению.

Следствию стало известно, что девушка обратилась за помощью к школьному священнику Гэри Добби, который также вступил с ней в интимную связь без ее согласия. Ему предъявили обвинения в растлении восьми малолетних в возрасте от 12 лет. Приговор ему пока не вынесли.

По словам полиции, девушка «проявила большую храбрость», обратившись в полицию лишь годы спустя в 2016-м.

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