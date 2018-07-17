Нападение беркута на ребенка попало на видео

В Киргизии во время этнофестиваля «Тескей жээк» беркут атаковал десятилетнюю девочку. Видео инцидента публикует агентство «АКИpress». Нападение произошло в Тонском районе у озера Иссык-Куль.

Девочка перелезла через ограждение и выбежала на площадку для показательных выступлений. В тот же момент к ребенку устремился беркут, который вцепился ей в шею и спину.

Подоспевшие на помощь взрослые спасли ребенка. Девочку с открытыми ранами доставили в больницу, где ей наложили несколько швов. Сестра пострадавшей сообщила «Sputnik Кыргызстан», что сейчас девочка находится в хорошем состоянии.

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