«Безобидная» киста лишила канадца половины лица

Канадец с «безобидной» кистой на лице потерял из-за нее нос, щеку и глаз и чуть не умер. Об этом сообщила газета The Sun.

Сильвен Фаранд (Sylvain Pharand) из Монреаля обратился к врачу из-за проблем с дыханием в 2008 году. «В моей левой ноздре была киста, которая мешала мне дышать. Я думал, что она безобидная, но это оказалась раковая опухоль. Когда мне сказали, что жить мне осталось полгода, я сначала был в отчаянии, а потом решил бороться», — рассказал мужчина.

Ему диагностировали рак околоносовых синусов и лимфатических узлов. Стоило ему побороть одну опухоль, как образовывалась другая, из-за чего его лицо покрылось шрамами из-за постоянных операций. Однако спустя десять лет он победил болезнь, хотя это стоило ему потери половины лица. После 125 процедур радиотерапии и недели брахитерапии анализы показали, что в теле мужчины не осталось раковых клеток.

Из-за операций по удалению опухолей на лице мужчины осталось множество отверстий. Доктора заполнили их кожными протезами, а также вставили Фаранду зубные имплантанты, чтобы он мог есть. Канадец редко выходит из дома, так как тяжелый лицевой протез часто отклеивается, что ставит его в неловкое положение. Он с нетерпением ждет изготовления нового протеза, который будет держаться не на клее, а на магнитах.

Также 55-летний Фаранд копит деньги на поездку с семьей на Гавайи. Во время лечения врачи запрещали ему путешествовать и он хочет отметить выздоровление отдыхом на берегу океана.

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