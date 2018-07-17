Каякер чудом спасся от преследующего его гризли

В Канаде каякер едва смог уйти от бросившегося за ним вплавь гризли. На видео инцидента обратил внимание новостной ресурс Global news.

Группа каякеров сплавлялась по реке Элахо неподалеку от города Сквомиш, когда к плывшему впереди всех гребцу подбежал медведь гризли. Мужчина попытался уплыть от него, но хищник бросился за ним в воду.

Быстрое течение и большой опыт позволили каякеру уйти от медведя. К плывшим за ним людям животное интереса не проявило.

Сержант природоохранного ведомства провинции Британская Колумбия заявил, что, хотя медведей в регионе можно встретить довольно часто, он ни разу не видел, чтобы они преследовали лодки. «Иногда гризли или черные медведи пугают туристов. Так они пытаются показать, что не рады им на своей территории», — добавил он.

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