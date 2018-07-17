В Генштаб Канады назначили украинца

Новым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Канады назначен генерал-лейтенант Пол (Павел) Винник, по происхождению этнический украинец. Об этом говорится на сайте ведомства.

До назначения Винник был командующим сухопутных войск страны. Ранее он также занимал должность главы Разведывательного командования ВС Канады, прошел войны в Демократической Республике Конго, Югославии и Афганистане.

Винник родился в провинции Альберта в семье бедных мигрантов с Украины. За последние несколько лет он несколько раз посещал историческую родину, сообщает «Укринформ». В частности, он ездил в село Поздимир в Львовской области, откуда родом его родители.

Агентство отмечает, что назначение Винника — наивысшее достижение украинских канадцев в вооруженных силах.

Канада занимает третье в мире место (после Украины и России) по численности населения с украинскими корнями. Всего в ней проживают около 1,25 миллиона этнических украинцев. В Альберте, где родился Винник, их численность составляет чуть более 300 тысяч человек.

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