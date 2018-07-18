Мэр украинского города анонсировал идеологические чистки в школах

Мэр украинского Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов пообещал уволить более 30 процентов директоров и завучей школ города за то, что они не поддерживали политический курс Киева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Со второго дня своей каденции я начал собирать досье на директоров и завучей городских школ, и в этом мне помогал ограниченный круг доверенных людей. И на третий год своей каденции я дождался. В настоящий момент гуманитарный департамент проводит конкурсы на новые назначения директоров школ», — заявил мэр Днепра.

Он отметил, что более 30 процентов претендентов с 2014 года поддерживали сепаратистские настроения в соцсетях или непублично «презирали собственную страну и очень любили сопредельное государство».

По его словам, теперь всех этих людей уволят или не примут на работу по результатам конкурса. Как утверждает Филатов, такая позиция юридически безукоризненна, и лишившиеся работы не смогут восстановиться через суд.

Филатов не в первый раз делает резкие заявления. В сентябре 2017 года он сравнил бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его сторонников, которые прибыли в Днепр с визитом, с цирком животных. В мае прошлого года он обвинил правоохранительные органы города в бездействии и пригрозил создать хунту для наведения порядка.

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