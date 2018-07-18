Повесившая младенца няня-украинка признала вину и осталась на свободе

В американском штате Миннесота повесившую младенца няню оставили на свободе. Об этом пишет The Star Tribune.

Наталия Кария, уроженка Украины, признала вину в покушении на убийство и отказалась от экспертизы дееспособности. Ее приговорили к 10 месяцам условного срока и принудительному психиатрическому лечению. Она сможет проживать вместе со своим совершеннолетним сыном, однако ее лишат права видеться с тремя другими детьми, которым два, семь и десять лет, без надзора, пишет издание.

Суд не приговорил женщину к тюремному заключению, так как медицинское обследование подтвердило, что она не склонна к повторному нарушению закона. Судья отметил, что сложившиеся обстоятельства «были идеальным штормом», постигшим подсудимую.

Согласно материалам дела, в ноябре 2016 года один из клиентов Карии приехал к ней домой, чтобы оставить с ней трехлетнюю дочь. Тогда няня сообщила ему, что «совершила нечто плохое». По словам мужчины, он услышал детский плач и спустился на цокольный этаж дома, где обнаружил повешенного на детских колготках младенца. Ребенка позже доставили в больницу, его удалось спасти.

Кария попыталась скрыться с места преступления на своей машине. Однако на пути она сбила велосипедиста и врезалась в другой автомобиль, который вела беременная женщина. Оба пострадавших выжили. Сама преступница затем попыталась сброситься с моста дорожной развязки. Полицейским удалось остановить ее и доставить в отделение.

В ходе следствия женщина рассказала, что страдала от домашнего насилия. Она с детьми переехала к мужу в США в 2006 году. С момента иммиграции муж издевался над ней и над ее детьми, бил и угрожал расправой. Она рассказала суду, что когда была беременна младшей дочерью, супруг ударил ее в живот за то, что она не забеременела мальчиком.

После оглашения приговора Кария пообещала соблюдать предписания суда и сказала, что «благодарит Бога, что никто не погиб».

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