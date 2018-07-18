Россия оказалась крайней в споре молдавских фермеров и властей Приднестровья

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российское правительство выплатить около 2,5 миллиона евро молдавским фермерам и компаниям, лишившимся доступа к землям на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте международной инстанции.

ЕСПЧ встал на сторону 1649 заявителей — 1646 частных лиц и трех компаний. Каждому фермеру присудили по 1,5 тысячи евро компенсации. Отдельно Москва должна компенсировать трем компаниям материальный ущерб на общую сумму 245,8 тысячи евро и заплатить каждому предприятию по 5 тысяч в качестве возмещения морального ущерба. Помимо этого на Россию возложили оплату судебных издержек всех истцов в размере 20 тысяч евро.

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Несмотря на то что вина за ограничение доступа фермеров к землям лежит на властях ПМР, ответчиком по делу назначена Москва. Суд пояснил, что не может призвать к ответственности «сепаратистское территориальное образование», но так как Россия имеет «эффективный контроль» над Приднестровьем, то именно она, по мнению ЕСПЧ, должна нести юридическую ответственность.

Как пишет портал NewsMaker, 20-летний спор касается земель на подконтрольной властям ПМР территории Дубоссарского района. Там находятся 6,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, чьи собственники проживают в молдавских селах. Из-за особенностей приднестровского законодательства фермеры испытывали проблемы с доступом к этим землям и с вывозом с них урожая. В 2006 году Кишинев и Тирасполь договорились об особом механизме для аграриев из Молдавии, но в 2014-м те вновь пожаловались на требования платить налоги и пошлины в казну Приднестровья и ограниченный доступ. Летом этого года фермерам начали разрешать работать на этих угодьях.

На территории ПМР дислоцирована оперативная группа российских войск, насчитывающая около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Она не имеет тяжелого вооружения, артиллерии и авиации, но молдавские парламентарии и представители правительства республики регулярно выступают за ее вывод.

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