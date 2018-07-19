Появились новые подробности конфликта между россиянином и украинцем в Турции

Стали известны детали конфликта между россиянином Андреем Похвальным и украинцем Андреем Совой в турецком отеле. Об этом рассказала свидетельница происшествия Юлия Захарова, передает Obozrevatel.

По ее словам, Похвальный дал Сове только пощечину, и тот упал. Захарова уточнила, что украинец был сильно пьян и ходил между столиками других отдыхающих. «Россиянин сидел за столом, там были вроде еще женщины, дети. Он был не пьян, может, слегка выпил. А украинец, который постарше был, хорошо выпивший, он не очень твердо держался на ногах», — пояснила Захарова. Когда украинец подошел к столику россиянина, они начали ругаться.

«Затем россиянин встал и как бы шлепнул его по лицу. Украинец упал плашмя на спину и потерял сознание. Сам россиянин был в шоке от того, что произошло», — поделилась девушка. «Мы еще побежали за водой и салфетками, думали, сейчас пригодится. Россиянин попытался уйти, но сотрудники отеля задержали его, взяли за руки и отвели в комнату администратора. Врачи забрали украинца. Но уже тогда говорили, что у него все плохо», — заключила она.

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Конфликт произошел 7 июля в турецком отеле Ganita holiday village в городе Аланья, во время матча между сборными России и Хорватии. Изначально сообщалось, что россиянин пришел на территорию гостиницы и избил 57-летнего украинца до полусмерти.

Позднее сотрудники отеля рассказали, что никакой драки не было: россиянин толкнул украинца, тот упал и, ударившись головой о твердую поверхность, впал в кому. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. 15 июля Сова умер.

Сейчас россиянин ожидает суда в турецкой тюрьме. Ему грозит от 8 до 12 лет заключения.

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