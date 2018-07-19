Япония подчинилась США

Вашингтон потребовал у японских нефтяных компаний полностью прекратить импорт нефти из Ирана. Об этом сообщает японская газета Nikkei.

Как отмечает издание, к октябрю нефтяные компании Японии, такие как JXTG Holdings и Idemitsu Kosan, окончательно завершат поставки иранской нефти, а в качестве замены перейдут на импорт сырья из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. По данным газеты, США потребовали от японских нефтяных трейдеров прекратить поставки нефти из Ирана до того, как Америка возобновит санкции в отношении Ирана. В противном случае компаниям грозят крупные штрафы.

В свою очередь, японские банки MUFG Bank и Mizuho Bank сообщили, что прекращают совершать транзакции, связанные с импортом нефти из Ирана, в связи с чем покупка иранского сырья национальными нефтяными компаниями становится почти невозможной.

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В мае президент США Дональд Трамп объявил о том, что США выходят из иранской сделки, а Вашингтон вновь введет санкции против Исламской Республики. Позднее министр финансов Стивен Мнучин сообщил, что санкции будут введены и в отношении стран, продолжающих импорт иранской нефти.

В 2015 года Иран и шесть государств-посредников достигли соглашения об условиях иранской ядерной программы. Документ вводил определенные ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций США и ЕС в отношении Исламской Республики. В 2016 соглашение позволило Ирану начать экспорт нефти.

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