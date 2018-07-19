Полные женщины получат привилегии худых

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Производитель одежды J Crew в коллаборации с американским инклюзивным брендом Universal Standard выпустил линейку одежды с вариантами размеров от XXS до 5XL. Об этом сообщает Mirror.

В коллекцию вошли миди-платья, клетчатые топы, широкие брюки, юбки и джинсы. За шесть дней вещи были распроданы до последнего экземпляра.

Целью основателей Universal Standard Алекса Вальдмана и Полины Векслер было обеспечить полных женщин точно таким же ассортиментом одежды, какой представлен для клиенток со стандартными размерами. Вальдмана и Векслер всегда возмущала ограниченность выбора для людей с избыточным весом, и они решили создать бренд, в котором вещи плюс-сайз не будут отличаться от основной коллекции.

В июне британская плюс-сайз модель Фелисити Хэйуард дала отпор женщине, пристыдившей ее за слишком открытую одежду. «Никогда не знаешь, что переживает человек в тот момент, когда ты его обижаешь. Я рада, что ты попыталась задеть меня, а не юную девочку с кучей комплексов», — написала она в своем Twitter-аккаунте после случившегося.

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