Рэпер Wiz Khalifa запретил мужчинам кусать бананы

Гетеросексуальные мужчины не должны есть бананы на публике, считает темнокожий рэпер Wiz Khalifa. Им следует крошить фрукты на мелкие кусочки, заявил исполнитель в интервью The Independent.

«Если ты среди других людей решил съесть банан, просто поломай его на части», — объяснил он. Обычное кусание фрукта, посчитал рэпер, может привести к тому, что люди будут подозревать мужчин в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Пользователи Twitter высмеяли Wiz Khalifa, обнаружив на его странице фотографию с огромным усатым бананом.

«Я хочу знать, что изменило отношение Wiz Khalifa к бананам после того, как было сделано это фото», — написала журналистка Ройзин О'Коннор.

В марте рэперша CupcakKe пожаловалась на администрацию YouTube, заблокировавшую ее клип на трек Deepthroat, в котором она сосет банан.

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