Названы самые опасные приложения для смартфонов

Эксперты в области кибербезопасности составили список самых опасных мобильных приложений, которые могут вызвать угрозу для корпоративных клиентов. Об этом говорится в исследовании компании Appthority за второй квартал 2018 года.

Наиболее рискованными приложениями для iOS-устройств специалисты назвали мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger. Кроме того, в тройку лидеров антирейтинга попала навигационная программа Waze.

Приложения WhatsApp и Facebook также получили высшие баллы по уровню риска на смартфонах под управлением Android. Однако на третьем месте здесь расположился российский мессенджер Telegram. Исследователи отметили, что и Waze, и Telegram попали в списки впервые.

Мессенджеры Facebook и WhatsApp получили по 7 баллов из 10. Высокая оценка означает, что приложения могут отправлять на серверы данные, связанные с предприятием, или же не соответствуют политикам безопасности. Например, многие сервисы из рейтинга отправляют адресные книги и СМС-сообщения, а также отключают протокол HTTPS.

Эксперты также рассказали о категориях программ, которые предприятия самостоятельно вносят в черный список, чтобы избежать утечки информации. Чаще всего под запретом оказываются мессенджеры, клиенты социальных сетей и сервисы для онлайн-знакомств.

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