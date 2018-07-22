Заплыв жителей Тольятти по затопленным улицам на матрасе попал на видео

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Жители Тольятти устроили заплыв на надувном матрасе по затопленным из-за дождя дорогам. Видеозапись появилась на YouTube.

«Не только Самара пострадала в результате непогоды. В Тольятти после ливня 21 июля улицы оказались еще сильнее затоплены, чем в столице региона. Но горожане не отчаялись и устроили заплыв на матрасе», — говорится в подписи к ролику.

На записи слышно, как местные жители ругают дороги. «Зашибись дороги у нас строят. Скоро будем как Венеция», — отметил один из героев видео.

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