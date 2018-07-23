Названы главные риски для мировой экономики

Основные краткосрочные и среднесрочные риски мировой экономики в настоящий момент — растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, а также неравенство и слабый структурный рост. Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания министров финансов и глав центральных банков G20 в Буэнос-Айресе, передает РИА Новости.

По мнению «двадцатки», мировая экономика продолжает расти, но развивающиеся страны борются с волатильностью рынков и оттоком капиталов. В то же время отмечается устойчивость глобального экономического роста и самые низкие за последние десять лет уровни безработицы.

В документе говорится, что многие развивающиеся экономики сейчас лучше подготовлены к изменяющимся внешним условиям. Стороны договорились продолжать мониторить риски и предпринимать действия, если они материализуются.

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