Обрушение 13-этажки в США попало на видео

В Майами-Бич (США) рухнуло 13-этажное здание, подготовленное под снос. Один человек пострадал и был доставлен в больницу, он находится в критическом состоянии, сообщает издание 12news. Видеозапись случившегося, сделанная очевидцем, опубликована на YouTube.

Причина произошедшего пока не установлена. Ближайшие улицы перекрыты. Власти попросили жителей района временно избегать места обрушения здания. На месте работают экстренные службы города.

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