Пьяный итальянец на коне потерял управление и лишился водительских прав

В итальянском городе Ивреа мужчина в состоянии алкогольного опьянения оседлал коня и прокатился на нем по улицам города. Об этом сообщает газета Sentinella del Canavese.

Очевидцы вызвали полицейских, когда увидели 45-летнего итальянца верхом на животном, зигзагом передвигавшемся по проезжей части. К моменту прибытия патруля на место событий ездок не удержался в седле и упал с коня. Как выяснилось позже, будучи пьяным, он плохо закрепил седло и не справился с управлением.

Фотографии с места происшествия опубликовало в Twitter издание Informazione Interno.

Как пишет газета, вместе с мужчиной с коня упала сбруя. Однако тот не убежал, а остался стоять рядом с хозяином, пока патрульные не увели его в полицейскую конюшню.

Пьяного итальянца доставили в отделение, где тест подтвердил наличие алкоголя у него в крови. Сообщается, что мужчину лишили водительских прав.

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