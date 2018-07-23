Слепнущий поляк две недели ехал на велосипеде ради последнего взгляда на море

Житель Польши Марчин Зарнецки (Marcin Zarnecki) узнал о скорой потере зрения и проехал 700 километров на велосипеде, чтобы взглянуть на море в первый и последний раз. Об этом сообщил информационный портал LADBible.

Мужчина страдает от ретинопатии — поражения сетчатой оболочки глазного яблока. Врачи предупредили его, что в скором времени он полностью утратит возможность видеть. На данный момент поляк видит лишь одним глазом и наполовину.

Узнав об этом, 38-летний Зарнецки решил исполнить свою давнюю мечту — впервые взглянуть на Адриатическое море и посетить живущих там дальних родственников.

У него не было денег на самолет, поезд или автобус, поэтому он сел на велосипед в родном городе Новы-Тарг на юге страны и направился к побережью Хорватии. За две недели он сумел доехать до места назначения. По пути люди часто предлагали ему остановиться у них, когда слышали о цели его путешествия.

Тронутые историей Зарнецки жители Хорватии решили организовать ему поездку домой. Также для него собрали деньги на билет в национальный парк «Плитвицкие озера», так как у него не было необходимых для входа 250 хорватских кун (около 2,5 тысячи рублей).

Благодаря внезапной славе Зарнецки удалось найти работу. Он с детства учился играть на гайде — балканской разновидности волынки, но никак не мог устроиться в музыкальный коллектив. Ему организовали концерт в Варшаве в конце июля.

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