Спорт
 
Последние новости
В России возьмутся за недовольство жителей в соцсетях
Американский журналист после интервью с Путиным уехал в Россию
Столетняя британка назвала секретом долголетия любимое пиво
Мужчина захотел унизить незнакомца и случайно обматерил босса
На Камчатке медведи раскопали могилы на кладбище
Футболиста сборной России оценили в 50 миллионов евро
Открыт способ обратить старение тела
Мать увидела предсмертную записку живой дочери и пришла в ужас
Россия и Сирия начали масштабную бомбардировку позиций боевиков
Новости партнеров

России предрекли еще один чемпионат мира

Перейти в «Мою Ленту»

Бывший вратарь сборной Мексики Хорхе Кампос заявил, что Россия смогла бы принять еще один чемпионат мира по футболу. Слова спортсмена приводят «Известия».

«Все прошло на высшем уровне. Причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах. Россия показала себя футбольной страной — чувствовалось, что прошедший месяц люди жили футболом. Думаю, имея такую инфраструктуру, можно провести еще один ЧМ по футболу. В ближайшие 20 лет», — заявил Кампос.

51-летний мексиканец — участник трех чемпионатов мира. В составе национальной команды он выигрывал кубок Конфедераций, карьеру в ней он завершил в 2002 году.

На турнире в России сборная Мексики дошла до 1/8 финала, где уступила бразильцам — 0:2. Мундиаль завершился победой сборной Франции. Он проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«С такой инфраструктурой можно провести еще один ЧМ»
Волгоградский клуб заплатил 26 миллионов рублей за аренду стадиона ЧМ-2018
Объяснен провал сборной Германии на чемпионате мира
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

Денежный дракон

Азиаты пришли в футбол. Они ни за кого не болеют и бесят европейцев
07:31Сегодня

Футболиста сборной России оценили в 50 миллионов евро

22:5822 июля

Нурмагомедов оценил поединок Гассиева с Усиком

02:55Сегодня

Футболист сборной Германии ушел из команды после встречи с Эрдоганом

Спорт00:0221 июля

Алиссон в стране чудес

Этот бразилец стал самым дорогим вратарем мира. За что?
19:2122 июля

Рекордсмен чемпионатов мира по футболу завершил карьеру

21:5818 июля

«Барселона» открестилась от игрока сборной России

00:20Сегодня

Британское СМИ поплатилось за ложные допинговые обвинения

Спорт01:5822 июля
Александр Усик

Порхал и жалил

Украинец Усик победил россиянина Гассиева. Теперь он король
16:1322 июля

Переехавшая в Канаду Медведева рассказала об открывшемся ей новом мире

09:3219 июля

Назван самый дорогой спортивный клуб мира

20:4618 июля

Появилось видео из раздевалки сборной Франции в перерыве финала ЧМ

Россия
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
«Этих денег хватит только на хлеб»
Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?
«А как без матюков?»
Мат проник в русский язык вместе с сексом. И сделал его богаче
В России возьмутся за недовольство жителей в соцсетях
На Камчатке медведи раскопали могилы на кладбище
«Бомба-машина! Невесту на ней украл!»
«Приора» — главный автомобиль Дагестана. По ней будет скучать весь Кавказ
«Ты можешь себя трогать, ты можешь получать удовольствие»
Что нужно знать о сексе российским детям и их родителям
Все материалы
Мир
Долина страха
Этих женщин жестоко насиловали буддисты. Теперь они умирают вместе с детьми
Американский журналист после интервью с Путиным уехал в Россию
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Россия и Сирия начали масштабную бомбардировку позиций боевиков
Кубинские коммунисты задумали легализовать гей-браки
Без кокаина
Геи, бандиты и фальшивые деньги: чем живет Колумбия
«Страшный предатель, негодяй и агент Москвы»
Все материалы
Бывший СССР
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
Хорватов упрекнули в неуважении к украинскому прошлому
Порошенко пообещал Донбассу возвращение украинского флага
Украина придумала для России морские санкции
Рабочий попал под 80 тонн камней и выжил
Все материалы
Экономика
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
«Если нельзя защитить логотип, то и создавать его не стоит»
Адвокат издательства «Просвещение» о парадоксах юридической практики
Мохаммед бен СалманДали заднюю
Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть
Франция заявила о начале торговой войны между США и Европой
«Русал» получил шанс выйти из-под санкций и резко подорожал
ФСБ предсказала рост тарифов на связь из-за «пакета Яровой»
Названы главные риски для мировой экономики
Все материалы
Силовые структуры
Идентификация Бора
Он был вором в России и гангстером в Америке. Его убили за уход на покой
Стала известна роль главы подразделения «Роскосмоса» в деле о госизмене
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
По делу о госизмене в «Роскосмосе» арестовали 74-летнего ученого
17 сотрудников ярославской колонии отстранили от должности из-за видео с пытками
ФСБ нашла шпионов в «Роскосмосе»
Секретный проект гиперзвукового оружия под угрозой слива на Запад
Тысячи заключенных в России выйдут на свободу
Все материалы
Наука и техника
Еще не конец
Почему людям так хочется умереть: феномен Dark Souls
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
Открыт способ обратить старение тела
Радиоактивное облако от «Фукусимы» заразило калифорнийское вино
В России начали строить «отечественный Falcon 9»
Ученые предсказали серьезные катаклизмы в России
В США признали превосходство российского ядерного оружия
Все материалы
Спорт
Денежный дракон
Азиаты пришли в футбол. Они ни за кого не болеют и бесят европейцев
России предрекли еще один чемпионат мира
Футболиста сборной России оценили в 50 миллионов евро
Нурмагомедов оценил поединок Гассиева с Усиком
Футболист сборной Германии ушел из команды после встречи с Эрдоганом
Рекордсмен чемпионатов мира по футболу завершил карьеру
Британское СМИ поплатилось за ложные допинговые обвинения
Все материалы
Культура
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
Кевин и его мальчики
Кино недели: от малолетних миллиардеров до страдающих секс-роботов
«Безупречный был человек»
Психушка, пивняк, тюрьма: правда и мифы Владимира Высоцкого
Пореченков снова сыграет в «Агенте национальной безопасности»
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
Участник группы Migos попался на хранении оружия
Названы самые богатые музыканты
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Telegram упал и быстро поднялся
В Казахстане после удара ножом умер игрок КВН
Блогера Мэддисона признали врагом Украины
Московский школьник произвел фурор в британском «Голосе» после провала в России
Угрозы «слить» интимные записи с веб-камер принесли шантажистам целое состояние
После прочтения убить
Эта страна чуть не сломала интернет. Из-за него же она утонула в кровавых бойнях
Все материалы
Ценности
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Принц Гарри запретил Меган Маркл одеваться как принцесса Диана
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Мужчины начали носить сломанные часы ради стиля
Все материалы
Путешествия
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Цирк приехал
Что творится в Сочи в самый горячий сезон
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Собака открыла багажный отсек самолета во время полета в Москву
Опубликована фотография повздорившего с украинцем в Турции россиянина
Туристы случайно пересекли украинскую границу и поплатились
Все материалы
Из жизни
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Сотрудник секс-шопа поделился секретами работы
Жил и умер
Он украл личность мертвого ребенка. Его вычислили, но загадок стало больше
Старушка накрасилась просроченной тушью и ослепла
Раскрыты мерзкие секреты работы в общепите
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Русский «наци-лорд» в мексиканской тюрьме преобразился в священника-конкистадора
Все материалы
Квиз: советские машины против современных
Кого сейчас способна догнать Волга для КГБ и есть ли машины вместительнее Победы?
Автомобили Apple
Как бы выглядели iCars от Стива Джобса
Dacia и Renault Duster II. --За что их критикуют?
Duster второго поколения ждать еще год, но мы узнали, чем он не угодил нашим европейским коллегам
Останется только дизайн
Однажды автомобили перестанут быть для нас необходимостью. Но утратят ли они роль объекта желания?
Появились фотографии новой «восьмерки» BMW без крыши
Porsche построит в единственном экземпляре уникальный классический спорткар
Марк Уолберг решил торговать машинами Chevrolet
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы