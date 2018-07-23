России предрекли еще один чемпионат мира

Бывший вратарь сборной Мексики Хорхе Кампос заявил, что Россия смогла бы принять еще один чемпионат мира по футболу. Слова спортсмена приводят «Известия».

«Все прошло на высшем уровне. Причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах. Россия показала себя футбольной страной — чувствовалось, что прошедший месяц люди жили футболом. Думаю, имея такую инфраструктуру, можно провести еще один ЧМ по футболу. В ближайшие 20 лет», — заявил Кампос.

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51-летний мексиканец — участник трех чемпионатов мира. В составе национальной команды он выигрывал кубок Конфедераций, карьеру в ней он завершил в 2002 году.

На турнире в России сборная Мексики дошла до 1/8 финала, где уступила бразильцам — 0:2. Мундиаль завершился победой сборной Франции. Он проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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