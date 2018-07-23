Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто

В результате стрельбы в одном из жилых районов Торонто, по предварительным данным, ранены девять человек. Об этом сообщает Global News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в восточной части города. Информации о состоянии пострадавших пока нет. Отмечается, что в числе раненых девятилетний ребенок. Очевидцы рассказали, что были слышны множественные выстрелы.

По информации телеканала CTV, полицейские застрелили человека, который стрелял по прохожим. Его личность не называется.

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