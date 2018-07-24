В Карелии объявился Хатико

Собака, похожая на немецкую овчарку, четвертую неделю кого-то ждет на обочине трассы в Карелии. Она подбегает к останавливающимся машинам и отбегает обратно, если люди ей не знакомы. Об этом сообщает страница фонда помощи животным «Путеводная звезда» во «ВКонтакте».

«За подобную верность пса уже прозвали Хатико. В социальных сетях высказывается мнение о том, что собаку просто бросили», — отмечается в посте организации.

Зоозащитники подкармливают животное — оставляют ему на обочине миски с водой и едой. Активисты намерены вывезти овчарку в город и найти ей новых хозяев.

Хатико — ставшее уже нарицательным имя пса породы акита-ину, символ преданности и верности в Японии и во всем мире. Питомец принадлежал профессору Токийского университета Хидэсабуро Уэно, жившему в 1872-1925 годах. Хатико провожал хозяина на станцию, откуда тот уезжал на работу, а затем встречал его. У профессора случился инфаркт, и он не вернулся домой, а пес продолжал приходить на станцию в течение девяти лет. История Хатико рассказана в одноименном фильме с Ричардом Гиром в главной роли.

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