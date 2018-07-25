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Раскрыт секрет длинных ног Кендалл Дженнер

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Американский Vogue рассказал о вещах, которые визуально удлиняют ноги топ-модели и участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер.

По информации издания, Дженнер отказалась от туфель на высоких каблуках в пользу спортивной обуви. Модель комбинирует кроссовки adidas Yung 1 с высокими белыми носками и короткими облегающими шортами-велосипедками.

Модные эксперты считают, что такое сочетание зрительно делает ноги длинными и стройными.

В мае маркетинговая компания NPD Group's Retail Tracking Service выяснила, что женщины предпочитают удобную обувь на плоской подошве каблукам. По результатам исследования, в 2017 году продажи туфель упали на 11 процентов, в то время как продажи кроссовок подскочили на 37 процентов.

В том году прибыль, вырученная от продаж спортивной обуви в США, достигла 20 миллиардов долларов. Лидерами индустрии стали немецкий adidas и американский Nike.

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