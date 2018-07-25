Мир
 
Последние новости
Защитника сборной России забраковали для игры в лучших командах Англии
В результате теракта в Сирии погибли 38 человек
Жителей российского города замучили мнимыми похоронами  
Участник боев в Донбассе крикнул на Украине «Слава Украине» и попал в травмпункт
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас
Стали известны подробности госпитализации самой сексуальной певицы 2016 года
Оригинальный прогноз погоды от британки прославил ее на весь мир
Музыкант плюнул в поклонницу пивом и спас ее от смертельной болезни
Российские авиакомпании предупредили о неизбежном подорожании билетов
Новости партнеров

Стало известно о дальнейшей судьбе спасенных из пещеры детей

Перейти в «Мою Ленту»

11 из 12 подростков, спасенные из затопленной пещеры в Таиланде, были пострижены в буддийские послушники. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.

Церемония прошла в монастыре Ват Пхра Тхат Дой Тунг в провинции Чианграй. В ходе нее детям сбрили волосы и вручили желто-оранжевые одежды и плошки для сбора подаяния. Они перейдут в сан монахов 3 августа. Их тренер, просидевший с детьми все время их заточения, стал монахом, поскольку был послушником еще в детстве.

12-й ребенок — мусульманин, он присутствовал на обряде как зритель.

Церемония была посвящена королю, а также морскому пехотинцу Саману Гунану, погибшему во время спасательной операции.

Детская футбольная команда пошла в пещеру после тренировки 23 июня. Сначала внутри было сухо, но вскоре пошел дождь, и вход затопило и завалило камнями. Всех пропавших нашли живыми 3 июля, через десять дней после исчезновения. Они сидели в одном из гротов, в четырех километрах от входа. От свободы их отделяло три затопленных участка.

После освобождения детей власти Таиланда решили сделать из пещеры туристическую достопримечательность.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
12 Wild Boars attend pre-ordination ceremony
Из пещеры с застрявшими детьми в Таиланде сделают туристический аттракцион
Процесс спасения детей из пещеры в Таиланде показали на видео
Другие материалы рубрики
Мир00:0324 июля
Махатхир Мохамад

Доктор М.

Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
19:4324 июля

Стало известно о подаренных жертве «Новичка» духах с «Новичком»

15:5224 июля

Израиль ответил на сравнение с Гитлером

08:45Сегодня

В результате теракта в Сирии погибли 38 человек

Мир00:0528 июня

Беру!

Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
18:5224 июля

Россию обвинили в шпионаже против Германии

02:41Сегодня

США решили наказать Турцию за закупки российского оружия

14:2924 июля

Израиль сбил самолет «Сухого»

Мир00:0320 июля

Без кокаина

Геи, бандиты и фальшивые деньги: чем живет Колумбия
00:4823 июля

В США подготовились к противостоянию России в киберпространстве

21:3524 июля

США задумали снова расширить санкции против России

17:5921 июля

Россия задумала масштабный удар по позициям сирийских боевиков

Россия
«Мы вырастили людей с дефектом»
Почему россияне так часто болеют
«Единая Россия» предложила Ямпольскую на пост главы комитета Госдумы по культуре
«Кого надо — привлечем»
Истории россиян, осужденных за лайки
«Этих денег хватит только на хлеб»
Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?
Российский историк призвал брать пример с Третьего рейха
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Омбудсмен объяснил молчание о пытках в колонии
Все материалы
Мир
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Стало известно о подаренных жертве «Новичка» духах с «Новичком»
В результате теракта в Сирии погибли 38 человек
Россию обвинили в шпионаже против Германии
США решили наказать Турцию за закупки российского оружия
Израиль сбил самолет «Сухого»
США задумали снова расширить санкции против России
Все материалы
Бывший СССР
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы
Участник боев в Донбассе крикнул на Украине «Слава Украине» и попал в травмпункт
«Правый сектор» воспротивился командующим операцией в Донбассе
Депутат Рады раскритиковал украинского чемпиона Усика за отсутствие патриотизма
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Раскрыты подробности инсценировки покушения на Бабченко
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
От дома до значка
Предпринимательница из Казани о том, как начать сразу два бизнеса
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
Google выдержал удар Европы
Российские авиакомпании предупредили о неизбежном подорожании билетов
Немцев призвали сдавать пустые бутылки
МВФ указал на недооцененный рубль и переоцененный доллар
Все материалы
Силовые структуры
Крысы бюджетные
Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
Пострадавшему от пыток в колонии заключенному потребуются психологи
Ярославские тюремщики вежливо и на «вы» попросили заключенных умолчать о пытках
По делу о госизмене в космической отрасли арестован второй подозреваемый
Названы прозвища ярославских тюремщиков и их любимые виды пыток
Все материалы
Наука и техника
Кадр из фильма «Ленин в 1918 году»«Отчетливо видна рука чекистов»
Кто на самом деле убивал Ленина
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Названа новая опасность сахара
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
В НАТО из-за России взялись за дороги
В России рассказали о самонаведении оружия «Судного дня»
Все материалы
Спорт
Грязно и мокро
В Финляндии устроили свой чемпионат мира. Играли полуголыми и в болоте
Дальний удар на последней минуте даровал клубу победу
Денежный дракон
Азиаты пришли в футбол. Они ни за кого не болеют и бесят европейцев
Защитник сборной Хорватии признал ЧМ-2018 лучшим в истории
Бывший вратарь «Реала» усомнился в высадке американцев на Луну
Чемпион России заполучил футболиста ПСЖ
Российскую фигуристку номинировали на звание спортсменки года
Все материалы
Культура
Полиция юмора
Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
В Mercedes Ольги Бузовой въехал грузовик
Стали известны подробности госпитализации самой сексуальной певицы 2016 года
В сети всплыло педофильское видео создателя «Рика и Морти»
Самую сексуальную певицу 2016 года госпитализировали с передозировкой героина
Все материалы
Интернет и СМИ
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас
Оригинальный прогноз погоды от британки прославил ее на весь мир
Популярный флешмоб с танцами у автомобиля на ходу признали опасным
Худые и полные девушки поспорили о трудностях жизни
Все материалы
Ценности
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Дочь Трампа избавится от собственной одежды
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Перечислены лишения Меган Маркл на пути к титулу
Все материалы
Путешествия
Таки едем
Россиянам стоит отправиться в Израиль. И вот почему
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Пожары на популярном у россиян курорте унесли десятки жизней
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Турист прыгнул в бассейн и сломал шею
Все материалы
Из жизни
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Музыкант плюнул в поклонницу пивом и спас ее от смертельной болезни
Муж решившей засудить Трампа порноактрисы подал на развод из-за неверности жены
Главный мышелов британского МИД изменил своим вкусам
Умирающий шестилетний мальчик попросил отдать свои органы нуждающимся
Все материалы
Монстр на каникулах
Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: выбираем между городом и бездорожьем
Back in the U.S.S.R.
Фоторепортаж: один день в Советском Союзе на классическом ГУМ-Авторалли 2018
Очень странные мотоциклы
Сегодня все мотоциклы похожи, но когда-то давно все было не так
Mega Track — фиаско суперкара-внедорожника
Печальная история машины за 400 тысяч долларов, которая сейчас бы стала бестселлером
До России добрался китайский кроссовер за миллион рублей
Появились подробности про новый Hyundai Santa Fe для России
Кошка повредила «Мерседес» на 1,5 миллиона рублей
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы