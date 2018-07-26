Цукерберг обеднел на 17 миллиардов долларов за два часа

Резкий обвал стоимости акций Facebook после публикации квартального отчета, в котором даются негативные прогнозы аналитиков, лишил основателя социальной сети Марка Цукерберга почти 17 миллиардов долларов. Потери компании составляют около 130 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, это самое резкое падение акций в истории социальной сети, и оно может стоить Цукербергу третьего места в списке богатейших людей планеты.

В отчете говорится, что квартальная выручка Facebook составила около 13 миллиардов долларов, что оказалось ниже запланированных показателей. Число пользователей, которые заходят в соцсеть каждый день, увеличилось до 1,47 миллиарда человек вместо ожидаемых 1,49 миллиарда. Обвал акций на 24 процента также спровоцировали негативные показатели по темпам роста прибыли.

Марк Цукерберг достиг третьего места в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg в начале июля. Его состояние оценивалось в 81,6 миллиарда долларов. К 25 июля в обновленной версии рейтинга говорилось уже о 86,6 миллиардах долларов.

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