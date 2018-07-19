Дуров впервые попал в список самых влиятельных молодых лидеров мира

Журнал Fortune впервые поместил российского предпринимателя Павла Дурова в список самых влиятельных молодых лидеров 2018 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.

33-летний создатель «ВКонтакте» и Telegram находится на 25 строчке из 40. Журналисты написали, что Дурова часто называют «Марком Цукербергом из России», однако пришло время «отбросить этот эпитет» и признать его собственные успехи.

Издание напомнило, что Дуров лишился созданной им соцсети «ВКонтакте» в 2014 году, после чего сосредоточил все силы на разработке защищенного мессенджера Telegram. «Он даже провел одно из самых экстравагантных первичных размещений токенов (ICO) на сегодняшний день, собрав 1,7 миллиарда долларов в обмен на обещанную криптовалюту», — сообщается в рейтинге.

Журналисты добавили, что в настоящее время «новоиспеченный миллиардер» борется с запретами Telegram в России и Иране, правительства которых считают, что мессенджер способствует развитию терроризма.

Первое место рейтинга разделили основатель Facebook Марк Цукерберг и сооснователь Instagram Кевин Систром. Также в список самых влиятельных молодых лидеров попал еще один россиянин — 24-летний создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин. Он занял 22-е место.

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