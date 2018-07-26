Умерла одна из последних женщин-пилотов Второй мировой войны

Одна из последних женщин-пилотов, принимавших участие во Второй мировой войне, британка Мэри Эллис умерла в возрасте 101 года. Об этом сообщает Daily Express.

Во время войны она откликнулась на объявление, в котором приглашали женщин на службу во вспомогательном корпусе ВВС Великобритании, занимавшимся доставкой самолетов с заводов на линию фронта. Женщин, служащих в составе этого корпуса, называли «девушки Spitfire», потому что чаще всего они летали на истребителях Spitfire.

Как сообщает издание, Эллис говорила, что за время войны побывала за штурвалом около тысячи самолетов, а перед своим 100-летним юбилеем она успела в последний раз полетать на Spitfire, который был ее любимым самолетом.

После войны британка переехала на остров Уайт, где она возглавляла аэропорт Сандаун в 1950-1970 годах. В 1961-м она вышла замуж за пилота и поселилась в доме, расположенном рядом со взлетно-посадочной полосой.

Значение вспомогательного корпуса ВВС признало правительство британского премьер-министра Уинстона Черчилля, отмечая, что они сражались так же, как и солдаты на фронте.

В 2017 году во Франции на 97-м году жизни скончался последний пилот авиаполка «Нормандия-Неман» Гаэль Табюре, который во время Второй мировой войны принимал участие в боях против Германии и ее союзников на советско-германском фронте.

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