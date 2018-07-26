Новая Зеландия обвинила Австралию в воровстве флага

Исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Петерс обвинил Австралию в воровстве дизайна флага. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

«У нас уже долгое время был флаг, и его скопировала Австралия. Им нужно сменить свой флаг и признать тот факт, что мы первые пришли к такому дизайну», — заявил политик.

Спор на эту тему идет между двумя странами уже долгое время. Как отмечает издание, в Новой Зеландии дизайн полотнища с британским «Юнион Джеком» в левой верхней четверти и четырьмя красными звездами с белой окантовкой в правой части официально приняли в 1902 году. В то же время австралийский флаг с шестью белыми звездами утвердили лишь в 1954-м, хотя выбрали еще в 1901-м.

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В 2016 году жители Новой Зеландии на референдуме отказались менять государственный флаг. За привычный дизайн проголосовали 56,6 процента граждан. За альтернативный проект — серебряный папоротник на черно-синем фоне и красные звезды с белой окантовкой — отдали голоса лишь 43,2 процента.

В том же году большинство новозеландцев заявили, что хотели бы выйти из-под власти британской короны. Елизавета II является главой Британского содружества, и формально высшая власть в Новой Зеландии, которая входит в это объединение, принадлежит именно ей. Де-факто она не может принимать сколько-нибудь важных решений без одобрения парламента.

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