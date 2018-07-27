Из почек китаянки извлекли 3 тысячи камней

Почти три тысячи камней удалили китайские врачи из почек местной жительницы. Образования возникли из-за инфекции, распространению которой, в свою очередь, способствовал диабет. Об этом сообщает Global Times.

Как отмечает издание, медикам потребовался час, чтобы подсчитать количество камней — их оказалось 2980. «Мы поразились, когда это увидели. Был серьезный риск атрофии. Только путем извлечения можно было справиться с положением», — сказал заведующий отделением урологии в клинике округа Чанчжоу (провинция Цзянсу) Мо Найсин (Mo Naixin).

56-летняя женщина обратилась в больницу с жалобой на боли в животе.

В 2016 году американские исследователи из Университета в Хьюстоне выяснили, что натуральный растительный экстракт способен растворить оксалат кальция — компонент камней в почках человека.

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