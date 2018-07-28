Около православной церкви в Белграде нашли взрывчатку

Полиция Сербии обнаружила около русской православной церкви в Белграде сумку со взрывными устройствами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

По информации полиции, сумку нашли между Таковской улицей и церковью святого Марка около 12:20 (13:20 по московскому времени). В ней находились две дымовые бомбы, взрывчатка, слезоточивый газ, 20 патронов, пять детонаторов и огнепроводный шнур. В нескольких десятках метров от места находки располагается русская церковь Святой Троицы в Белграде.

На данный момент информация направлена в прокуратуру, идет расследование. На месте работает жандармерия, полиция и сотрудники скорой помощи.

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