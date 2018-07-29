В России отыскали самого злостного неплательщика алиментов

Самым злостным неплательщиком алиментов в России оказался 50-летний москвич. Об этом в воскресенье, 29 июля, сообщили RT в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Всего, по данным ведомства, мужчина задолжал своей бывшей жене и четырем детям более 118 миллионов рублей. При этом, как уточнили в ФССП, добровольно алиментные обязательства москвич не выполняет.

«В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем к должнику применен весь комплекс мер принудительного исполнения», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в июле стало известно, что в России разрабатывается закон, который запретит должникам по алиментам сдавать экзамен на водительские права. Как сообщили в ФССП, проект закона уже получил положительный отзыв министра внутренних дел Владимира Колокольцева, который предложил распространить такую меру и на других должников.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!