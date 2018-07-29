Путина назвали желанным президентом для американцев

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа предпочли бы видеть главой государства российского лидера Владимира Путина вместо любого представителя Демократической партии. Об этом заявил сын бывшего американского президента Рональда Рейгана Рон в интервью телеканалу MSNBC.

По его словам, сторонники Трампа готовы поддержать любого, кто ему нравится, поэтому популярность Путина среди американцев растет. «Если бы остались только сторонники Трампа, они бы выбрали Путина вместо любого другого кандидата... Если они уверены, что Трамп любит Путина, они тоже будут его любить», — подчеркнул Рейган.

Он также отметил, что у поддерживающих нынешнего американского лидера избирателей уже выработался так называемый синдром Трампа. «Они элементарно не дружат с реальностью. Главное для них — это то, что Трамп, по всей видимости, ненавидит тех же людей, что и они. Это настоящее психическое расстройство, своего рода синдром Трампа», — пояснил сын бывшего президента США.

Ранее в июле стало известно, что Конгресс США выступает против любых будущих тайных встреч Трампа с Путиным. Американский парламент также призвал предоставить на рассмотрение и согласование любое соглашение, достигнутое на прошедшей в Хельсинки встрече.

Первая полноформатная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина прошла 16 июля в Хельсинки. Она длилась около четырех часов, больше двух часов лидеры стран проговорили в закрытом режиме.

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